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Смартфон Lenovo A5 предлагает все необходимое по цене чуть более $90
19:17 08.06.2018 |
Компания Lenovo представила интересный бюджетный смартфон Lenovo K5 Note, а для тех, кто хочет потратить как можно меньше, получив неплохую рабочую лошадку, приготовили еще более доступное устройство под названием Lenovo A5.
Lenovo A5 оборудован дисплеем диагональю 5,45 дюйма разрешением 1440 х 720 пикселей с соотношением сторон 18:9, который покрыт изогнутым защитным стеклом 2.5D. В качестве однокристальной системы выступает MediaTek MT6739, которая включает графический ускоритель PowerVR Rogue GE8100.
Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, флэш-памяти может быть 16 или 32 ГБ. Ее можно дополнить при помощи карт памяти формата microSD емкостью до 256 ГБ. Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI 3.9.
Основная камера оснащена 13-мегапиксельным датчиков изображения, фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Диафрагма обоих объективов равна F/2,2. Дактилоскопический датчик расположен на задней панели, кроме того, присутствует функция распознавания пользователей по лицам. Для бюджетного устройства это все еще редкость.
Аккумулятор имеет внушительную емкость 4000 мА•ч, а цена начинается с отметки 94 доллара.
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