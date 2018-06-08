Новый дешевый смартфон Lenovo K5 Note можно спутать с моделью 2016 года, но только по названию

Компания Lenovo представила смартфон Lenovo K5 Note, хотя в линейке производителя уже есть модель с таким названием, выпущенная в 2016 году. Формально новинку стоило бы называть Lenovo K5 Note (2018), но Lenovo решила иначе, поэтому встречайте новый Lenovo K5 Note.

Внешне и в плане характеристик устройства спутать у вас не получится. Устройство получило шестидюймовый дисплей неизвестного разрешения (предположительно, 2160 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9 с относительно небольшими рамками над и под экраном. В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 450, которая установлена и в ближайшем конкуренте в лице Xiaomi Redmi 5.

Предусмотрена базовая версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Основная камера является сдвоенной, главный датчик изображения имеет разрешение 16 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Смартфон оснащен слотами для одновременной установки двуз SIM-карт и карты памяти microSD.





Емкость аккумулятора составляет 3760 мА•ч, смартфон работает под управлением Android Oreo с оболочкой ZUI 4.0.

В зависимости от объема памяти цена новинки составит 125 и 156 долларов, продажи начнутся 12 июня.