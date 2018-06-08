SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м

Основное назначение чехлов для смартфонов - защита устройств от механических воздействий. Иногда к этой функции добавляются другие: увеличение запаса автономности за счет дополнительного аккумулятора, повышение эстетичности и придание индивидуальности за счет декоративного оформления, обеспечение лучшего хвата за счет выбора материала и текстуры. Однако в случае чехла SWORD смартфон обретает радикально новую способность - обнаруживать оружие.

По словам разработчиков, встроенный в SWORD активный радиочастотный сканер позволяет формировать 3D-изображения. Как утверждается, металлические предметы, например, пистолет, спрятанный под одеждой, можно «увидеть» на расстоянии до 40 м.

Сканер также предлагает функцию распознавания лиц, которая сравнивает лицо сканируемого человека с списком разыскиваемых и сообщает о совпадении сотруднику службы безопасности. Эти действия выполняются автоматически за доли секунды.





Уже открыт прием предварительных заказов по цене 950 долларов. За пользование сервисом придется платить 30 долларов в месяц. Поставки SWORD разработчики обещают начать весной 2019 года. Пока заявлена совместимость только со смартфонами Apple iPhone 8 Plus и Google Pixel 2XL.