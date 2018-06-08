Ошибка в Facebook привела к обнародованию личных публикаций 14 млн пользователей

За последние несколько месяцев соцсеть Facebook оказалась в центре сразу нескольких скандалов , связанных с утечкой или передачей данных сторонним фирмам, однако компания по-прежнему продолжает «радовать» своих пользователей.

В этот раз из-за сбоя в социальной сети в открытом доступе оказались частные публикации 14 млн пользователей. Из-за ошибки настройки учетных записей были изменены без ведома их владельцев. В результате новые сообщения и публикации, отправленные для небольшой группы людей, стали доступны широкой общественности.

Технический сбой продолжался с 18 по 22 мая текущего года. 22 мая ошибку заметили инженеры Facebook, однако настройки уже опубликованных сообщений были изменены только пять дней спустя. Как пояснили в компании, сбой возник из-за тестирования новой функции. Ошибка затронула только новые публикации, размещенные в период с 18 по 27 мая. Администрация Facebook уже начала оповещать пострадавших пользователей.