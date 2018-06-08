Mastercard: разговорная коммерция станет новым направлением цифрового развития

Mastercard поделилась результатами своего исследования о возможностях и вызовах разговорной коммерции. В своем докладе под названием «Тут кто-нибудь есть? Разговорная коммерция обретает голос» Mastercard отмечает, что превыше всего покупатели ценят удобство - в этом и заложен ключ к распространению сервисов разговорной коммерции.

В разговорной коммерции покупатели получают индивидуальный сервис, который обслуживается человеком, ботом или сочетанием их обоих. Компании используют чат-боты для подтверждения заказов, уведомления об отправке и доставке товаров, а также для решения проблем с обслуживанием клиентов.

Поскольку голос и общение становятся ведущим средством взаимодействия в новом цифровом пространстве, разговорная коммерция оказывается на новом витке своей эволюции.

По данным исследования, проведенного в партнерстве с Future Agenda, 87% американцев знают о голосовых помощниках и чат-ботах, а 66% уже использовали их. В Европе каждый пятый житель совершал покупки с помощью голосового или текстового ассистента: 21% европейцев делали покупки, 16% проводили оплату и 7% применяли виртуальные сервисы для управления финансами.

Однако исследование показало и то, что несмотря на разнообразие голосовых ассистентов и смарт-динамиков, все возможности голосового управления и разговорной коммерции пока реализованы не до конца. Многие покупатели беспокоятся о безопасноcти, когда применяются голосовые команды, особенно если речь идет об электронной торговле. По данным недавнего исследования, отсутствие видимой безопасности является главной причиной, почему люди могут отказываться от покупок.

Тем не менее, рынок голосовых сервисов, используемых в коммерции, будет стремительно развиваться в течение следующих нескольких лет. Международная консалтинговая компания OC&C посчитала, что к 2022 году в США объем продаж с помощью голосовых сервисов достигнет 40 млрд долларов, а в Великобритании - 5 млрд долларов, что составит 6% и 3% всех онлайн-расходов.

Чтобы максимально расширить возможности новых сервисов, нужно сфокусироваться на доверии, удобстве и простоте использования, ведь именно они станут ключом к массовому применению. Очень важны для развития направления и заключаемые партнерские проекты, так как это целая экосистема, которая может усилить или разрушить платформу. Бренды и ритейлеры должны работать вместе, чтобы интегрировать новые безопасные продукты и услуги, и создать среду, которая укрепит доверие к использованию голосовых сервисов в торговле.

Комментируя исследование, Энн Кернс, вице-председатель Mastercard, отметила: «Быстрый рост и инновации в развитии голосовых технологий могут улучшить качество нашей жизни и работы. Вербальные сервисы дают бизнесу новые клиентские решения - еще более быстрые, простые и удобные. Но к этой задаче нужно подойти с должной ответственностью. Роль голосовой технологии - обеспечить безопасный, надежный опыт, который принесет ощутимую выгоду».