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«Пугающая» технология Huawei оказалась всего лишь ускорителем GPU
13:29 07.06.2018 |
Компания Huawei представила смартфон Honor Play и ту самую «пугающую» революционную технологию, в которую якобы вложено 10 млрд долларов. Начнём со смартфона.
Вопреки слухам, он оказался достаточно доступным. Новинка оценивается в 310 и 375 долларов, при этом она способна похвастаться флагманскими характеристиками. К примеру, в основе тут лежит SoC Kirin 970, хотя в Huawei P20 Lite, который оценивается примерно в эту же сумму, установлена простенькая Kirin 659.
Дисплей тут имеет диагональ 6,3 дюйма при разрешении Full HD+. Также тут 4 либо 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Слот для карт microSD имеется. Несмотря на топовую платформу, на камерах, судя по всему, сэкономили. Основная тут содержит датчики разрешением 16 и 2 Мп, так что вряд ли от неё стоит ждать чудес. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Ёмкость аккумулятора - 3750 мА·ч. Есть разъём для наушников, порт USB-C и модуль NFC. Размеры равны 157,9 х 74,3 х 7,8 мм при массе 176 г.
Ну а теперь к той самой революционной технологии. Слухи указывали на то, что это будет мобильная ОС собственной разработки Huawei, но всё оказалось совсем не так.
Технология называется GPU Turbo. Как можно догадаться из названия, она связана с графическим процессором в смартфонах. Если упростить, то технология GPU Turbo увеличивает производительность GPU на 60% и снижает энергопотребление на 30%. Таким образом, применение технологии позволяет смартфонам демонстрировать большую производительность в играх (и не только) и при этом иметь лучшую автономность. В будущем технология также будет работать в приложениях виртуальной и дополненной реальности. Также Huawei говорит об отображении видео с HDR там, где поддержки HDR нет.
В общем, для лучшего понимания того, насколько технология всё-таки революционна, стоит дождаться первых тестов. Honor Play появится в продаже уже 11 июня, так что ждать недолго.
Но в целом технология сейчас интересна только тем, кто много играет на смартфонах. Причём владельцам топовых моделей она интересна исключительно с точки зрения улучшения автономности, так как проблем с производительностью у Kirin 970 нет.
Плюс же в том, что технология в основе своей программная, так что вскоре она появится и на уже вышедших смартфонах компании. Сейчас точно известно о моделях Honor 10, Honor View10, Honor 9 Lite и Honor 7X. А вот о появлении технологии на смартфонах Huawei данных пока нет.
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