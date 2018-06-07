Microsoft установил дата-центр на дне моря

Компания Microsoft разместила дата-центр - 12 стоек с 864 серверами, что составляет 27,6 петабайт памяти - на дне моря, около побережья Шотландии.

Как пишет The Verge, компания хочет выяснить, будет ли морская вода эффективно охлаждать дата-центр и приведет ли это в будущем к экономии на эксплуатации серверов.

Как отмечает издание, 27,6 петабайт - 27 600 терабайт - хватит на обработку информации 1000 высокопроизводительных компьютеров или хранение около 5 млн фильмов высокого качества.





В рамках проекта, получившего название Natick, серверы будут находиться на дне моря в ближайшие пять лет. Их будет питать силовой подводный кабель, а также возобновляемые источники энергии с Оркнейских островов. При помощи специального кабеля к дата-центру также будет подключен интернет.