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Microsoft установил дата-центр на дне моря
08:54 07.06.2018 |
Компания Microsoft разместила дата-центр - 12 стоек с 864 серверами, что составляет 27,6 петабайт памяти - на дне моря, около побережья Шотландии.
Как пишет The Verge, компания хочет выяснить, будет ли морская вода эффективно охлаждать дата-центр и приведет ли это в будущем к экономии на эксплуатации серверов.
Как отмечает издание, 27,6 петабайт - 27 600 терабайт - хватит на обработку информации 1000 высокопроизводительных компьютеров или хранение около 5 млн фильмов высокого качества.
В рамках проекта, получившего название Natick, серверы будут находиться на дне моря в ближайшие пять лет. Их будет питать силовой подводный кабель, а также возобновляемые источники энергии с Оркнейских островов. При помощи специального кабеля к дата-центру также будет подключен интернет.
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