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AMD показала первый в мире 7-нм GPU, выход — в этом году
22:48 06.06.2018 |
AMD на выставке Computex 2018 в Тайбэе порадовала публику не только своим 32-ядерным процессором Threadripper 2. Компания также показала 7-нм графический процессор с архитектурой Vega - первый GPU, который будет построен на столь тонком технологическом процессе. К сожалению, как и ожидалось, речь не идёт о потребительском продукте.
Новый ускоритель станет частью серии Radeon Instinct и, следовательно, будет предназначен преимущественно для использования в серверах и сложных задачах вроде машинного обучения. Исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), впрочем, заверила публику, что 7-нм чипы с архитектурой Navi в настоящее время готовятся к выходу на рынок игровых видеокарт, однако есть все шансы, что мы не увидим их до 2019 года.
AMD также не сообщила особых технических деталей относительно 7-нм Vega, за исключением того факта, что решение наделено 32 Гбайт видеопамяти HBM2. Компания утверждает, что 7-нм техпроцесс позволяет нарастить производительность в 1,35 раза или удвоить энергоэффективность наряду с обеспечением вдвое большей плотности размещения транзисторов на кристалле.
В настоящее время AMD передаёт образцы 7-нм Radeon Instinct избранным клиентам: полноценный запуск продукта для серверов и рабочих станций состоится во второй половине года. Никаких сведений о цене также не было озвучено, но карты Instinct, как правило, весьма дороги (MI25 продаётся за $8330 в Интернете), поскольку предназначены для тяжёлых вычислительных нагрузок.
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