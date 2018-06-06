AMD повышает ставки: 32-ядерный Ryzen Threadripper 2 уже этим летом

Одним из самых громких анонсов компании AMD на выставке Computex 2018 стала презентация её вице-президентом Джимом Андерсоном (Jim Anderson) процессоров Ryzen Threadripper второго поколения. Вопреки озвученному ранее предположению о том, что CPU Ryzen Threadripper 2 (они же Ryzen Threadripper 2000) станут «косметическим» обновлением моделей первого поколения, новая серия HEDT-процессоров впечатляет своими характеристиками. Всё идёт к тому, что в настольном сегменте дебютируют близкие по производительности к старшим серверным AMD EPYC 24- и 32-ядерные CPU в конструктиве TR4. Для сравнения, чипы Ryzen Threadripper первого поколения оперировали 8, 12 и 16 ядрами.

Относительно «начинки» новых процессоров ошибиться в прогнозах было сложно: Ryzen Threadripper 2 будут использовать четыре 12-нм кристалла Zeppelin, содержащие восемь физических ядер Zen+ каждый. Фактически речь идёт о кристаллах Pinnacle Ridge, которые лежат в основе CPU Ryzen 2 (Ryzen 2000), анонсированных в апреле.

На один чип приходится 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, два канала взаимодействия с памятью DDR4 и 32 линии PCI Express 3.0. По версии ресурса AnandTech, у старшего 32-ядерного Ryzen Threadripper 2, по сравнению с EPYC, отключена половина линий PCI Express 3.0 и два из четырёх контроллеров оперативной памяти. Объём кеш-памяти третьего уровня вырос вдвое относительно Ryzen Threadripper 1950X - до 64 Мбайт. Правда, для 24-ядерного CPU такой объём L3-кеша не гарантирован.



Ryzen Threadripper 2 ES (32 ядра) Ryzen Threadripper 2 ES (24 ядра) Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X Ryzen Threadripper 1900X Семейство CPU Threadripper 2 Threadripper Техпроцесс, нм 12 14 Ядра/потоки 32/64 24/48 16/32 12/24 8/16 Частота, ГГц ≥3,0/3,4¹ 3,4/4,0 3,5/4,0 3,8/4,0 L3-кеш, Мбайт 64¹ 32 16 Контроллер RAM 4-канальный DDR4≥2933 4-канальный DDR4-2666 Линии PCI-E 3.0 60 + 4 Уровень TDP, Вт 250¹ 180 Чипсет X399 Разъём TR4 Срок релиза начало августа 2018 г.¹ 10 августа 2017 г. 31 августа 2017 г. ¹— предварительно

Представленные AMD 24- и 32-ядерный семплы Ryzen Threadripper 2 имеют номинальную частоту 3,0 ГГц и при этом способны работать на 3,4 ГГц в boost-режиме (для всех ядер). Преградой к покупке серийных экземпляров этих процессоров может стать их тепловыделение в 250 Вт, которое превышает соответствующий показатель Ryzen Threadripper первого поколения почти на 40 %. Часть имеющихся материнских плат TR4/X399 будут несовместимы с Ryzen Threadripper 2 из-за повышенного энергопотребления последних.

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