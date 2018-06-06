Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 22:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
AMD повышает ставки: 32-ядерный Ryzen Threadripper 2 уже этим летом
19:25 06.06.2018 |
Одним из самых громких анонсов компании AMD на выставке Computex 2018 стала презентация её вице-президентом Джимом Андерсоном (Jim Anderson) процессоров Ryzen Threadripper второго поколения. Вопреки озвученному ранее предположению о том, что CPU Ryzen Threadripper 2 (они же Ryzen Threadripper 2000) станут «косметическим» обновлением моделей первого поколения, новая серия HEDT-процессоров впечатляет своими характеристиками. Всё идёт к тому, что в настольном сегменте дебютируют близкие по производительности к старшим серверным AMD EPYC 24- и 32-ядерные CPU в конструктиве TR4. Для сравнения, чипы Ryzen Threadripper первого поколения оперировали 8, 12 и 16 ядрами.
Относительно «начинки» новых процессоров ошибиться в прогнозах было сложно: Ryzen Threadripper 2 будут использовать четыре 12-нм кристалла Zeppelin, содержащие восемь физических ядер Zen+ каждый. Фактически речь идёт о кристаллах Pinnacle Ridge, которые лежат в основе CPU Ryzen 2 (Ryzen 2000), анонсированных в апреле.
На один чип приходится 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, два канала взаимодействия с памятью DDR4 и 32 линии PCI Express 3.0. По версии ресурса AnandTech, у старшего 32-ядерного Ryzen Threadripper 2, по сравнению с EPYC, отключена половина линий PCI Express 3.0 и два из четырёх контроллеров оперативной памяти. Объём кеш-памяти третьего уровня вырос вдвое относительно Ryzen Threadripper 1950X - до 64 Мбайт. Правда, для 24-ядерного CPU такой объём L3-кеша не гарантирован.
|Ryzen Threadripper 2 ES (32 ядра)
|Ryzen Threadripper 2 ES (24 ядра)
|Ryzen Threadripper 1950X
|Ryzen Threadripper 1920X
|Ryzen Threadripper 1900X
|Семейство CPU
|Threadripper 2
|Threadripper
|Техпроцесс, нм
|12
|14
|Ядра/потоки
|32/64
|24/48
|16/32
|12/24
|8/16
|Частота, ГГц
|≥3,0/3,4¹
|3,4/4,0
|3,5/4,0
|3,8/4,0
|L3-кеш, Мбайт
|64¹
|32
|16
|Контроллер RAM
|4-канальный DDR4≥2933
|4-канальный DDR4-2666
|Линии PCI-E 3.0
|60 + 4
|Уровень TDP, Вт
|250¹
|180
|Чипсет
|X399
|Разъём
|TR4
|Срок релиза
|начало августа 2018 г.¹
|10 августа 2017 г.
|31 августа 2017 г.
|¹— предварительно
Представленные AMD 24- и 32-ядерный семплы Ryzen Threadripper 2 имеют номинальную частоту 3,0 ГГц и при этом способны работать на 3,4 ГГц в boost-режиме (для всех ядер). Преградой к покупке серийных экземпляров этих процессоров может стать их тепловыделение в 250 Вт, которое превышает соответствующий показатель Ryzen Threadripper первого поколения почти на 40 %. Часть имеющихся материнских плат TR4/X399 будут несовместимы с Ryzen Threadripper 2 из-за повышенного энергопотребления последних.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто возглавит Минфин после Данилюка
|Бюджетный комитет рекомендует Раде уволить Данилюка
|Антикоррупционный комитет рекомендует Раде избрать аудитором НАБУ Василенко или Файерстоуна
|КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|AMD повышает ставки: 32-ядерный Ryzen Threadripper 2 уже этим летом
|Uber запускает сервис по прокату электровелосипедов в Европе
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
|Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
|Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам
|Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
Это интересно
|Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8
|Аналитики: Google блокирует рекламу криптовалют для продвижения собственного токена
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
|Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов