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Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года
10:37 06.06.2018 |
Прирост частот в современных процессорах давно замедлился, так что производители стали наращивать ядра и вносить иные архитектурные оптимизации в новые CPU. Одним из наиболее впечатляющих настольных процессоров до сих пор остаётся 18-ядерный 36-поточный Core i9-7980XE Skylake (контактная площадка FCLGA2066) с энергопотреблением 165 Вт и базовой частотой 2,6 ГГц (Turbo - до 4,4 ГГц). Но это уже прошлогоднее свершение.
Во время проходящей сейчас выставки Computex 2018 в Тайбэе старший вице-президент Intel Грегори Брайант (Gregory Bryant) продемонстрировал ещё более внушительный продукт: 28-ядерный процессор, работавший на частоте в 5 ГГц. И это решение определённо весьма мощное: в тестовом пакете Cinebench процессор получил отметку в 7334 балла, которую в настоящее время могут преодолеть лишь системы с несколькими процессорами. Более того, по словам господина Брайанта, это не просто концепт - Intel собирается начать продажи 28-ядерного монстра в конце года.
Никаких деталей компания не сообщила, так что это может быть чип для LGA2066 (X299) или LGA3647 (серверный сокет). Технически Intel уже выпускала монолитные 28-ядерные процессоры - можно вспомнить Xeon Platinum 8180 стоимостью $10 тысяч для Intel Xeon Scalable Platform. Однако тот 205-Вт CPU даже в Turbo-режиме работал на куда меньшей частоте, чем 5 ГГц.
Речь может идти как о наследнике Xeon Platinum 8180 с повышенной частотой за счёт производства на техпроцессе 14++ нм, так и о решении, объединяющем два чипа под одной упаковкой с помощью интерфейса EMIB. В любом случае, 28 ядер на частоте до 5 ГГц будут потреблять уйму энергии. На выставке CES 2018 компания Supermicro сообщала, что её материнские платы X299 поддерживают процессоры с TDP в 300 Вт, так что речь в самом деле может идти о решении для контактной площадки LGA2066. Что же, подождём более полного анонса в последней четверти года. А пока можно начинать откладывать деньги на покупку, ведь решение явно не из дешёвых.
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