Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Lenovo Z5: «безрамочность» смартфона оказалась фикцией
09:11 06.06.2018 |
Компания Lenovo представила «безрамочный» смартфон среднего уровня Z5. Об этой модели ходило несколько слухов, в том числе касательно использования 4 Тбайт постоянной памяти. Такой спецификации в действительности не оказалось.
Новинка оборудована 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2240 × 1080 точек, соотношением сторон 19:9 и контрастностью 1500:1. Благодаря рамкам минимальной толщины экран занимает 90 % лицевой поверхности трубки.
«Сердцем» телефона является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графическим блоком Adreno 509. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт. В зависимости от версии устройство будет оснащаться флеш-накопителем на 64 или 128 Гбайт. Допускается подключение сменных носителей microSD вместимостью до 256 Гбайт.
Основная камера с двумя датчиками имеет вертикальную компоновку. Основной сенсор обладает разрешением 16 Мп, дополнительный для анализа глубины сцены - 8 Мп. Во фронтальной камере применяется 8-Мп модуль. Все камеры дополняются технологиями искусственного интеллекта.
Представленная модель питается от аккумуляторной батареи ёмкостью 3000 мА·ч и работает под управлением операционной системы Android 8.1 с интерфейсом ZUI 4.0. При этом производитель уже пообещал обеспечить обновление до Android P.
Теперь о ценах на Lenovo Z5, а они не могут не радовать. Версия с минимально возможным объёмом памяти будет стоить в Китае 1300 юаней (около $200). В максимальной конфигурации - со 128 Гбайт постоянной памяти - смартфон обойдётся в 1800 юаней (порядка $280). Продажи стартуют 12 июня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто возглавит Минфин после Данилюка
|Бюджетный комитет рекомендует Раде уволить Данилюка
|Антикоррупционный комитет рекомендует Раде избрать аудитором НАБУ Василенко или Файерстоуна
|КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Uber запускает сервис по прокату электровелосипедов в Европе
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
|Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
|Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам
|Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
|Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года
Это интересно
|Аналитики: Google блокирует рекламу криптовалют для продвижения собственного токена
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
|Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов
|Microsoft подтвердила покупку GitHub. Сервис обошелся в $7,5 миллиарда