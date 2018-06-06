Lenovo Z5: «безрамочность» смартфона оказалась фикцией

Компания Lenovo представила «безрамочный» смартфон среднего уровня Z5. Об этой модели ходило несколько слухов, в том числе касательно использования 4 Тбайт постоянной памяти. Такой спецификации в действительности не оказалось.





Новинка оборудована 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2240 × 1080 точек, соотношением сторон 19:9 и контрастностью 1500:1. Благодаря рамкам минимальной толщины экран занимает 90 % лицевой поверхности трубки.

«Сердцем» телефона является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графическим блоком Adreno 509. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт. В зависимости от версии устройство будет оснащаться флеш-накопителем на 64 или 128 Гбайт. Допускается подключение сменных носителей microSD вместимостью до 256 Гбайт.





Основная камера с двумя датчиками имеет вертикальную компоновку. Основной сенсор обладает разрешением 16 Мп, дополнительный для анализа глубины сцены - 8 Мп. Во фронтальной камере применяется 8-Мп модуль. Все камеры дополняются технологиями искусственного интеллекта.

Представленная модель питается от аккумуляторной батареи ёмкостью 3000 мА·ч и работает под управлением операционной системы Android 8.1 с интерфейсом ZUI 4.0. При этом производитель уже пообещал обеспечить обновление до Android P.

Теперь о ценах на Lenovo Z5, а они не могут не радовать. Версия с минимально возможным объёмом памяти будет стоить в Китае 1300 юаней (около $200). В максимальной конфигурации - со 128 Гбайт постоянной памяти - смартфон обойдётся в 1800 юаней (порядка $280). Продажи стартуют 12 июня.