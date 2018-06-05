Аналитики: Google блокирует рекламу криптовалют для продвижения собственного токена

По мнению экспертов, решение Google запретить рекламу криптовалют на своих платформах связано не столько с желанием противостоять распространению информации, которая может быть использована в преступных целях, сколько с намерением в будущем внедрить собственную криптовалюту и начать продвигать её.

Ранее корпорация объявила о планах по созданию своего токена на основе технологии блокчейна, а в мае предложила работу создателю Эфириума Виталику Бутерину.

«Я понимаю, что Facebook и Google находятся под большим давлением из-за желания регулировать то, что читают их пользователи, но они все еще рекламируют сайты азартных игр и аналогичные вроде бы запрещённые вещи», - подчеркнул генеральный директор инвестиционной компании Blackmore Group Филлип Нанн.

«Я подозреваю, что запрет рекламы - часть потенциального плана по внедрению собственной криптовалюты на рынок в ближайшем будущем. Невозможность распространять объявления о других криптовалютах позволяет им делать это на своих условиях», - считает аналитик.

Представители Google отказались комментировать эти предположение, но в марте компания подтверждала, что у нее есть несколько групп разработчиков, которые изучают возможности применения технологии распределенного реестра.