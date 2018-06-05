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Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
10:46 05.06.2018 |
Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире в 2017 году составила $46,3 млрд (37%), что на 8% меньше аналогичного показателя 2015 года, следует из исследования BSA The Software Alliance.
Наибольший объем пиратства в денежном выражении отмечен в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ($16,43 млрд), Западной Европы ($9,5 млрд) и Северной Америки ($9,4 млрд).
"Несмотря на то, что использование нелицензионного ПО в мире несколько сокращается, оно по-прежнему широко распространено, - говорится в сообщении BSA. - Нелицензионное ПО все еще активно используется по всему миру и составляет 37% от общего объема программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах".
BSA - международная организация, представляющая интересы около 100 компаний-разработчиков ПО. Среди них - Acronis, Adobe, Altium, Ansys, Apple, Autodesk, Corel, Microsoft, Siemens, Symantec и др.
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