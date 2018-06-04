Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов

Компания ASUS, как и предполагалось, анонсировала в ходе выставки Computex 2018 передовой игровой смартфон: аппарат с рядом уникальных функций получил название ROG Phone.





Устройство оборудовано качественным 6-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2160 × 1080 точек (формат Full HD+) и соотношением сторон 18:9. Частота обновления этой панели составляет 90 Гц.

Внутри смартфона бьётся кремниевое «сердце» Qualcomm Snapdragon 845. Этот чип, напомним, содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 и графический контроллер Adreno 630. Важно отметить, что максимальная частота процессора увеличена со стандартных 2,8 ГГц до 2,96 ГГц. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.

Одна из уникальных функций аппарата - система ультразвуковых датчиков AirTriggers. В боковых частях смартфона есть специальные чувствительные области, которые служат для управления в играх при удержании аппарата в альбомной ориентации. Таким образом, пользователь сможет не перекрывать изображение пальцами. Области можно программировать под те или иные команды.

Ещё одна особенность - два порта для подзарядки: один из них располагается в нижней части корпуса, другой - в боковой. Таким образом, пользователь сможет подключить кабель так, чтобы он не мешал игровому процессу.

Для смартфона созданы уникальные аксессуары. Один из них - навесной охладитель с вентилятором AeroActive Cooler.

Смартфон можно установить в док-станцию TwinView Dock, которая наделена дополнительным дисплеем, аппаратными органами управления и аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч (в дополнение к батарее на 4000 мА·ч в самом смартфоне). Доступна также настольная док-станция Mobile Desktop Dock.

Смартфон оборудован двойной основной камерой на базе сенсоров с 12 и 8 млн пикселей. Во фронтальной части располагается 8-мегапиксельная камера. Кроме того, упомянуты стереофонические динамики. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 128 и 512 Гбайт.

Упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ad и Bluetooth 5.0, модуль NFC и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 158,8 × 76,2 × 8,6 мм, вес - 200 граммов.

Сроки начала продаж ASUS ROG Phone и ориентировочная цена не уточняются.