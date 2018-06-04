Microsoft подтвердила покупку GitHub. Сервис обошелся в $7,5 миллиарда

После появившихся на выходных слухов о покупке Microsoft сервиса GitHub корпорация официально подтвердила эту информацию. Сумма сделки составила $7,5 миллиарда. Для сравнения, в 2015 году сервис оценивался в $2 миллиарда.

GitHub представляет собой крупнейший в мире сервис размещения IT-проектов и совместной работе над ними. Он бесплатный для разработок с открытым исходным кодом. Создатели GitHub продвигают совместную работу над различными проектами, это своего рода соцсеть для айтишников.

Планы Microsoft по развитию GitHub пока не сообщаются, однако представители корпорации отметили, что понимают всю ответственность проекта и его важность для сообщества разработчиков.