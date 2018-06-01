Xiaomi представила оболочку MIUI 10

Компания Xiaomi представила новую версию своей фирменной оболочки на базе операционной системы Android, которая получила название MIUI 10.





На том же мероприятии были представлены смартфоны Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 8 SE, а также фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3, о которых вы прочитаете в отдельных заметках.

MIUI 10 опирается в своей работе на систему искусственного интеллекта, которая позволяет оболочке быть быстрой и максимально оптимизированной под нужды конкретного пользователя. Разработчики задействовали алгоритмы глубокого обучения, которые позволяют снизить время загрузки наиболее популярных приложений практически до нуля, так как система будет «ожидать от вас этого». Заявлено, что скорость работы MIUI 10 по сравнению с предыдущими версиями оболочки существенно возросла.





Новая оболочка добавляет в камеру смартфона режим AI Portrait, которая, снова используя систему ИИ, позволяет делать качественные портретные снимки с размытием фона на всех смартфонах, планируемых к обновлению. Причем функция будет работать и на смартфонах с одинарными камерами.

В MIUI 10 предусмотрено максимально эффективное использование и настройка всей площади дисплеев, включая те модели, которые оснащены вырезами в верхней части для фронтальной камеры и громкоговорителя. Длительное нажатие на экран вызывает контекстное меню с большим количеством опций.

Смартфон с установленной MIUI 10 позволяет управлять всеми устройствами умного дома Xiaomi, причем для этого не требуется никакой настройки.