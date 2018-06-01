В Google Chrome 67 появилась функция авторизации без пароля

Компания Google выпустила стабильную версию браузера Chrome 67 для Windows, Mac и Linux, в которой исправлены 34 уязвимости, а также добавлена поддержка стандарта WebAuthn, позволяющего авторизоваться на большинстве сайтов без использования пароля.

WebAuthn представляет собой новый стандарт web-аутентификации, который позволяет проходить авторизацию на сайтах, используя уникальные данные, такие как USB-ключи или отпечатки пальцев.

Chrome 67 также улучшена изоляция между вкладками. Данное нововведение позволяет, в числе прочего, предотвратить эксплуатацию уязвимости Spectre , затрагивающую большинство современных процессоров.

Помимо этого, в браузере были исправлены девять серьезных уязвимостей. Наиболее опасной является проблема доступа к памяти за пределами поля (CVE-2018-6130) в Web Real Time Communication (WebRTC). Google также исправила уязвимость переполнения буфера в куче в графической библиотеке с открытым исходным кодом Skia (CVE-2018-6126).