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В Google Chrome 67 появилась функция авторизации без пароля
12:28 01.06.2018 |
Компания Google выпустила стабильную версию браузера Chrome 67 для Windows, Mac и Linux, в которой исправлены 34 уязвимости, а также добавлена поддержка стандарта WebAuthn, позволяющего авторизоваться на большинстве сайтов без использования пароля.
WebAuthn представляет собой новый стандарт web-аутентификации, который позволяет проходить авторизацию на сайтах, используя уникальные данные, такие как USB-ключи или отпечатки пальцев.
Chrome 67 также улучшена изоляция между вкладками. Данное нововведение позволяет, в числе прочего, предотвратить эксплуатацию уязвимости Spectre , затрагивающую большинство современных процессоров.
Помимо этого, в браузере были исправлены девять серьезных уязвимостей. Наиболее опасной является проблема доступа к памяти за пределами поля (CVE-2018-6130) в Web Real Time Communication (WebRTC). Google также исправила уязвимость переполнения буфера в куче в графической библиотеке с открытым исходным кодом Skia (CVE-2018-6126).
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