Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера

Учёные Ньюкаслского университета разработали новаторскую экспериментальную методику, которая позволит помочь миллионам людей, ожидающим проведения операции трансплантации роговицы.

Используя простой 3D-биопринтер, профессор по тканевой инженерии Ньюкаслского университета Че Коннон (Che Connon, на фото справа) и его команда учёных смогли объединить здоровые стволовые клетки роговицы с коллагеном и альгинатом, чтобы создать «биочернила» для 3D-печати, с использованием которых им удалось воспроизвести форму роговицы глаза человека всего за 10 минут.

«Наш уникальный гель - комбинация альгината и коллагена - сохраняет стволовые клетки живыми, в то время как создаётся материал, достаточно жёсткий, чтобы сохранять форму, но достаточно мягкий, чтобы его можно было выдавить через сопло 3D-принтера», - сообщил Коннон.

Прежде чем печатать копии роговицы, исследователи сканировали глаза пациентов, чтобы уточнить необходимые размеры и координаты. По всей видимости, пациентам придётся ждать ещё несколько лет, прежде чем изготовленные на 3D-принтере роговицы будут доступны официально, пройдя необходимые этапы сертификации у регуляторов. Но их создание даёт невероятную надежду вновь увидеть свет больным с серьёзными нарушениями зрения.