Дебют смартфона Xiaomi Mi 8: экран с вырезом и 3D-система распознавания лица

Китайская компания Xiaomi, как и было обещано, представила сегодня, 31 мая, флагманский смартфон Mi 8, который призван составить конкуренцию таким аппаратам, как iPhone X, Galaxy S9+ и OnePlus 6.





Новинка получила качественный дисплей размером 6,21 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2248 × 1080 точек, соотношение сторон - 18,7:9. Яркость достигает 600 кд/м2. Экран занимает 88,5 % площади фронтальной поверхности корпуса.

В верхней части дисплея имеется довольно широкий вырез. В нём размещены 20-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0, датчик приближения и инфракрасные компоненты системы распознавания лица. Кстати, идентифицировать пользователей аппарат может не только по лицу, но и по отпечаткам пальцев (датчик расположен в задней части).

Более того, Xiaomi предложит модификацию аппарата под названием Mi 8 Explorer Edition, в которой задействован передовой дактилоскопический сканер, расположенный непосредственно в области экрана. Это устройство выполнено в корпусе с прозрачной задней панелью. Реализована 3D-система распознавания лица.

Основой смартфона служит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (восемь ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE). На борту присутствуют 6 Гбайт оперативной памяти (8 Гбайт у Mi 8 Explorer Edition) и флеш-модуль вместимостью 64/128/256 Гбайт.





В тыльной части расположена сдвоенная основная камера. Она содержит 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8 и ещё один 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,4. Говорится об автофокусе Dual Pixel, оптическом зуме и о системе оптической стабилизации. Разумеется, есть вспышка.

Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI 9. Цена составит от 420 до 580 долларов США в зависимости от модификации.

Кроме того, Xiaomi анонсировала смартфон Mi 8 SE. Этот аппарат наделён 5,8-дюймовым экраном с разрешением 2240 × 1080 точек и вырезом в верхней части. Применён новейший процессор Snapdragon 710 с восемью ядрами Kryo 360 (до 2,2 ГГц) и ускорителем Adreno 616. Смартфон несёт на борту 4/6 Гбайт ОЗУ, накопитель на 64 Гбайт, двойную камеру с 5- и 12-мегапиксельным сенсорами, а также фронтальную 20-мегапиксельную камеру. Цена - от 280 долларов.