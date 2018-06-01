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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 с защитой от влаги обойдётся в $25
12:54 31.05.2018 |
Компания Xiaomi официально представила трекер физической активности Mi Band 3, слухи о разработке которого появились ещё в начале текущего года.
По сравнению с фитнес-браслетом предыдущего поколения - устройством Mi Band 2 - новинка получила ряд улучшений. В частности, разрешение дисплея на основе органических светодиодов (OLED) увеличено с 72 × 40 точек до 128 × 80 пикселей. Размер этого монохромного экрана составляет 0,78 дюйма.
Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth 4.2 LE. Кроме того, предусмотрен модуль NFC (у более дорогой модификации). Ёмкость аккумуляторной батареи по сравнению с предшественником увеличилась с 70 до 110 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 20 суток.
Браслет позволяет отслеживать сердечный ритм и качество сна. Кроме того, ведётся подсчёт таких стандартных показателей, как количество шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и пр.
Гаджет имеет герметичное исполнение: утверждается, что он выдерживает погружения под воду на глубину до 50 метров.
Приобрести трекер физической активности Xiaomi Mi Band 3 можно будет по ориентировочной цене 25 долларов США (версия с NFC обойдётся примерно в 30 долларов). Новинка будет предлагаться в разных вариантах цветового исполнения, в том числе в чёрном и синем.
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