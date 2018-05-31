LG V35 ThinQ: мощный смартфон с чипом Snapdragon 845 и экраном QuadHD+

Компания LG официально представила смартфон V35 ThinQ с расширенными мультимедийными возможностями, продажи которого начнутся летом.

Дизайн новинки по большей части унаследован у модели LG V30. При этом в техническом плане дебютировавший аппарат сравним с LG G7 ThinQ.





В качестве электронного «мозга» для LG V35 ThinQ выбран мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE (до 1,2 Гбит/с). Чип работает в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти.

Смартфон наделён качественным дисплеем OLED FullVision размером 6 дюймов по диагонали. Применена панель формата QuadHD+ с разрешением 2880 × 1440 точек, соотношением сторон 18:9 и пиксельной плотностью 538 PPI (точек на дюйм). Нужно отметить, что у этого экрана нет выреза в верхней части.





Сзади расположилась сдвоенная камера с 16-Мп сенсорами. Один из модулей обеспечивает угол поля зрения в 71 градус (f/1,6), другой - в 107 градусов (f/1,9). Средства искусственного интеллекта AI CAM помогают делать снимки наилучшего качества в самых разных условиях и ситуациях. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,9.

Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-модулем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Поддерживаются карты microSD ёмкостью до 2 Тбайт. Прочее оснащение включает дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 BLE, модуль NFC и порт USB Type-C.

Новинка может похвастаться качественной аудиосистемой. Говорится о защите от влаги и пыли по стандарту IP68. Габариты составляют 151,7 × 75,4 × 7,3 мм, вес - 157 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА·ч.

На смартфон установлена операционная система Android 8.0 Oreo. Компания LG цену новинки не раскрывает, но сетевые источники говорят о 900 долларах США.