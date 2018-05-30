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HP представила наушники с охлаждением
15:18 30.05.2018 |
Самое печальное в наступающей жаре то, что играть в ваших крутых геймерских мониторных наушниках с амбушюрами из кожзама теперь не так комфортно: уши банально потеют. HP решила эту проблему с помощью термоэлектриков (не вентиляторов!). Наушники Mindframe из геймерской линейки Omen были представлены на HP Gaming Festival в Пекине.
Пока отзывов об этих «ушах-холодильниках» немного. HP не сообщает ни даты релиза, ни предположительной цены наушников. Речь идет минимум о второй половине года. Разные журналисты, присутствовавшие на мероприятии, сообщают, что со своей задачей Omen Mindframe справляются.
HP сообщила, что не ожидает увидеть продукт-конкурент, потому что предварительно запатентовала технологию. Управлять функцией охлаждения можно будет через ПО на компьютере.
Mindframe сможет генерировать объемный звук 7.1, обладает RGB-подсветкой, встроенным регулятором громкости и выключателем микрофона. К компьютеру наушники подсоединяются через USB Type A.
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