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Дебют смартфонов Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 на базе Android Oreo
12:48 30.05.2018 |
Компания HMD Global, как и было обещано, представила сразу три новых смартфона - аппараты Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1, продажи которых начнутся предстоящим летом.
Старшая из названных моделей - Nokia 5.1 - получила 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 × 1080 точек; 18:9), который защищён от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Основой служит восьмиядерный процессор MediaTek MT6755S (Helio P10) с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 2 или 3 Гбайт, вместимость флеш-модуля - 16 или 32 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD.
Смартфон Nokia 5.1 несёт на борту 16-мегапиксельную основную камеру с автофокусом и фронтальную 8-мегапиксельную камеру. Есть дактилоскопический сканер. Габариты составляют 151,1 × 70,73 × 8,27 мм. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч. Применена операционная система Android 8.0 Oreo.
Вторая новинка - Nokia 3.1 - располагает 5,2-дюймовым экраном HD+ (1440 × 720 точек; 18:9) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Задействован чип MediaTek MT6750N с восемью ядрами с частотой 1,5 ГГц. Объём ОЗУ равен 2 или 3 Гбайт, ёмкость флеш-модуля - 16 или 32 Гбайт (плюс microSD-карта).
Модель Nokia 3.1 оборудована камерами с 13- и 8-мегапиксельным сенсорами, а также батареей ёмкостью 2990 мА·ч. Имея размеры 146,25 × 68,65 × 8,7 мм, устройство весит 138,3 грамма. Программная платформа - Android 8.0 Oreo.
Наконец, смартфон Nokia 2.1 оборудован 5,5-дюймовым HD-экраном с разрешением 1280 × 720 точек (16:9). В этом аппарате задействован процессор Qualcomm Snapdragon 425 с четырьмя ядрами (до 1,4 ГГц). Объём оперативной памяти составляет только 1 Гбайт, вместимость накопителя - 8 Гбайт (плюс карта microSD).
Оснащение Nokia 2.1 включает основную 8-мегапиксельную камеру и фронтальную камеру с 5-мегапиксельным датчиком. Применён довольно мощный аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты равны 153,7 × 77,7 × 9,35 мм. Установлена ОС Android 8.1 Oreo Go Edition.
Все смартфоны допускают использование двух SIM-карт и поддерживают работу в LTE-сетях. Они будут предлагаться в различных вариантах цветового исполнения. Цена Nokia 5.1 составит от 189 евро, Nokia 3.1 - от 139 евро, Nokia 2.1 - 99 евро.
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