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Бюджетный смартфон Meizu 6T представлен официально
11:42 30.05.2018 |
Компания Meizu объявила о запуске на рынок бюджетного смартфона 6T, который был представлен несколько часов назад в Китае. Устройство получилось сбалансированным, но при этом недорогим гаджетом, способным приятно удивить качеством фотосъёмки.
Модель Meizu 6T оснастили 5,7-дюймовым дисплеем формата 18:9 с разрешением 1440 × 720 точек, прикрытым защитным 2.5D-стеклом. За быстродействие новинки отвечает восьмиядерный процессор MT6750 от компании MediaTek. Разработчики предусмотрели три модификации смартфона - версию с 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт встроенной, а также комплектации 4/32 Гбайт и 4/64 Гбайт. Все три вариации имеют слот для карт microSD (до 128 Гбайт).
В числе достоинств модели Meizu 6T значится неплохой фотопотенциал устройства. Тыльная камера смартфона состоит из двух основных компонентов - головного 13-Мп сенсора Sony IMX278 с диафрагмой f/2,2 и вспомогательного 2-Мп с диафрагмой f/2,4. Что касается фронтальной камеры, то для видеосвязи здесь предусмотрен 8-Мп модуль.
В спецификации к смартфону Meizu 6T также указаны:
* аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА·ч;
* дактилоскопический сканер на тыльной стороне;
* поддержка беспроводных стандартов 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.1 LE, GPS + GLONASS;
* поддержка одновременной работы с двумя SIM-картами (гибридный слот);
* корпус с габаритами 152,3 × 73 × 8,4 мм и массой 145 г.
«Из коробки» гаджет будет поставляться с предустановленной Flyme OS 6.2, построенной на базе Android 7.x Nougat. Meizu 6T выйдет в чёрном, красном и золотистом цвете. Базовая версия смартфона поступит в продажу на местном рынке по цене около $124. Промежуточная модификация с 4 Гбайт ОЗУ и 32-Гбайт флеш-накопителем обойдётся в $155, а цена топовой комплектации составит $171. Устройство, поставки которого начнутся 1 июня, уже доступно для предварительного заказа.
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