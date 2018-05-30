Vivo Y83 стал первым смартфоном на платформе Helio P22

Компания Vivo анонсировала смартфон среднего уровня Y83 - это первый аппарат на новейшей платформе MediaTek Helio P22, которая была официально представлена всего несколько дней назад.

Напомним ключевые характеристики процессора Helio P22. Это восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE. В составе смартфона Vivo Y83 чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти.

Новинка наделена 6,22-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением 1520 × 720 точек. В верхней части экрана имеется вырез, в котором располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера. Поддерживается идентификация пользователей по лицу.

В тыльной части корпуса установлена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2 и светодиодной вспышкой. Дактилоскопический сканер у аппарата, увы, отсутствует.

Модель Vivo Y83 несёт на борту флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Допускается также установка двух SIM-карт.

Смартфон имеет размеры 155,2 × 75,2 × 7,7 мм. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3260 мА·ч. Применена операционная система FunTouch OS 4.0 на основе Android 8.1 Oreo. Ориентировочная цена новинки - 235 долларов США.