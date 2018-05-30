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Xiaomi представила DLP-проектор Mijia Projector за $626
15:09 29.05.2018 |
Прошлогодний проектор Xiaomi Mi Laser Projector, оценённый китайскими разработчиками в $1470, оказался коммерчески успешным продуктом, позволив на равных конкурировать с грандами указанного сегмента «в лице» Epson и BenQ. Спрос на Mi Laser Projector подтолкнул Xiaomi к созданию более доступной проекционной DLP-системы, для покупки которой хватило бы трёхзначной суммы. Устройство с незамысловатым названием Mijia Projector, выпуск которого был поручен суббренду Xiaomi, как раз и должно стать той самой альтернативой, готовой не просто повторить успех предшественника.
Новинка от Mijia способна проецировать картинку формата 1080p диагональю 120 дюймов с расстояния не менее трёх метров. Заявленный уровень яркости (средняя яркость секций) составляет 800 ANSI люмен, что в среднем на 5 % больше, чем у ближайших аналогов. Добиться такого результата специалистам Xiaomi удалось за счёт использования ламп P1W/A производства OSRAM в совокупности с уникальными техническими решениями, направленными на улучшение качества выводимого изображения.
Рассматриваемый проектор оснащается четырёхъядерным процессором T968 Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц, а также 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт встроенной. Беспроводное соединение обеспечивается встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth 4.1, а проводное подключение - интерфейсами HDMI 2.0, USB 3.0 Type-A и 3,5-мм аудиоразъёмом. В основе устройства лежит 0,47-дюймовая DMD-матрица от Texas Instruments с архитектурой Tilt & Roll Pixel (TRP).
Mijia Projector может похвастаться поддержкой стандартов HDR10 и «Dolby Digital + DTS». Интегрированная в проектор акустическая система представляет собой 2-дюймовые излучатели суммарной мощностью 10 Вт. Устройству требуется не более трёх секунд для автофокусировки после запуска, что упрощает переключение между источниками сигнала. На роль последних могут претендовать ТВ-приставки, игровые консоли, настольные компьютеры и, конечно же, мобильные гаджеты.
Роль интерфейса для Mijia Projector выполняет хорошо знакомая поклонникам бренда программная оболочка Patchwall, которую можно встретить в смарт-телевизорах Xiaomi. Присутствует возможность управления проектором посредством голосовых команд.
Модель Mijia Projector для покупателей из Поднебесной обойдётся примерно в $626. Старт продаж запланирован на 1 июня 2018 года.
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