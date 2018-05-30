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Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160
10:28 29.05.2018 |
Компания Xiaomi расширила ассортимент «умных» телевизоров Mi TV, анонсировав сразу четыре модели, которые вошли в семейства 4C, 4X и 4S.
В серии Mi TV 4X представлена панель размером 55 дюймов по диагонали с безрамочным дизайном. Этот телевизор соответствует формату 4К (3840 × 2160 пикселей); заявлена поддержка HDR. Новинка несёт на борту четырёхъядерный 64-битный процессор, 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 8 Гбайт и аудиосистему с двумя 8-ваттными динамиками. Комплект поставки включает пульт дистанционного управления с поддержкой Bluetooth. Ориентировочная цена - 440 долларов США.
Семейство Mi TV 4S пополнила 55-дюймовая модель с изогнутым (4000R) экраном. Этот телевизор также поддерживает разрешение 4К. Оснащение включает чип с четырьмя ядрами, 2 Гбайт ОЗУ, флеш-модуль на 8 Гбайт, динамики 8 + 8 Вт. Цена установлена на уровне 520 долларов.
Ещё одним новым представителем серии Mi TV 4S стал телевизор размером 43 дюйма по диагонали. Для него заявлена поддержка 4K HDR. Объём оперативной памяти уменьшен до 1 Гбайт, а мощность двух динамиков снижена до 6 Вт. Цена - 280 долларов США.
Наконец, дебютировала бюджетная модель Mi TV 4C размером 32 дюйма. Эта панель соответствует формату HD - 1366 × 768 точек. Телевизор располагает 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-модулем вместимостью 4 Гбайт, а также 8-ваттными динамиками. Стоит модель приблизительно 160 долларов.
Все новинки уже доступны для предварительного заказа. Поставки начнутся в ближайшие дни.
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