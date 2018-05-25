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Представлен смартфон Vivo Z1: сдвоенная камера, экран 6,25 дюйма и Snapdragon 660
14:51 25.05.2018 |
Компания Vivo рассекретила смартфон Z1, ставший первым представителем новой бюджетной линейки. Впрочем, судя по характеристикам, разработчики решили заполнять эту самую линейку сверху вниз, а Z1 представляет собой максимум того, что в состоянии предложить Z-series. По крайней мере, в ближайшее время.
Надо отметить, что для своей цены, равной примерно $280, Vivo Z1 оснащен очень хорошо. Так, смартфон построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 660, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Слот для карточек microSD позволяет увеличить объем памяти до суммарных 320 ГБ.
Основная камера сдвоенная, с датчиками изображения разрешением 2 и 13 Мп. Фронтальная камера характеризуется разрешением 12 Мп, но разработчики уверяют, что она может выдавать снимки разрешением 24 Мп. И, естественно, в рекламных материалах упор сделан на второе число.
Экран - большой. В нем применена матрица IPS диагональю 6,25 дюйма разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей). Как хорошо видно на картинках, без модного нынче выреза в верхней части корпуса не обошлось.
Смартфон оснащен дактилоскопическим датчиком и аккумуляторной батареей емкостью 3260 мА·ч. Габариты и масса новинки - 154,81 х 75,03 x 7,89 мм и 149,3 грамма. Прием заказов на Vivo Z1 в Китае уже начался, реальные поставки стартуют 4 июня.
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