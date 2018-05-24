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Экраны для складных смартфонов Huawei будет поставлять BOE
16:59 24.05.2018 |
Согласно недавним слухам, компания Huawei будет первой, кто выпустит на рынок серийный складной смартфон. Новые данные утверждают, что его разработкой Huawei занимается совместно с BOE.
Если точнее, последняя ответственна за создание подходящего гибкого экрана. К слову, прототипы подобных дисплеев BOE демонстрировала ещё в прошлом году. Сейчас говорится, что для Huawei этот производитель создаст восьмидюймовый гибкий дисплей OLED.
Пока никаких иных подробностей нет. Можно предположить, что складной смартфон Huawei будет выпущен ограниченным тиражом в виде полуэкспериментального устройства.
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