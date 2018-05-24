Qualcomm анонсировала «навороченный» чип для среднебюджетных смартфонов

Компания Qualcomm анонсировала новый 10-нм чип для мобильных устройств Snapdragon 710. Он появится в Android-смартфонах во второй половине этого года. Процессор получит продвинутые ИИ-алгоритмы, без которых не обходятся сегодня топовые мобильники: система сможет эффективнее работать с фотографиями и голосом, делая это практически наравне с флагманскими смартфонами.

Аппарат с Snapdragon 710 сможет проигрывать видео в формате 4K HDR, реализована поддержка модемов X15 LTE, заметно улучшена работа с энергоемкими приложениями. В частности, утверждается, что 710-й чип потребляет на 40% меньше энергии при воспроизведении видео 4K HDR и играх, а стриминг будет «съедать» на 20% меньше заряда. Производительность в сравнении с Snapdragon 660 выше на 20%.





Стоит отметить, что Snapdragon 710 станет первым процессором Qualcomm, способным воспроизводить 4K HDR, и не относится при этом к топовым решениям.