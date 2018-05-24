В IBM создан карманный детектор поддельных товаров

Специалистами IBM создана технология, построенная на использовании ИИ, которая позволяет выявлять поддельные товары. Кстати, подделки - колоссальная проблема. По имеющимся оценкам, из-за нее мировая экономика теряет 1,2 трлн долларов в год.

Разработка под названием Crypto Anchor Verifier основывается на анализе оптических свойств материалов. Источником данных может служить миниатюрная камера, так что детище IBM можно встроить даже в смартфон.

Анализатор выявляет оптические параметры, уникальные для каждого отдельного объекта или вещества, и использует обучаемый ИИ для сравнения своеобразного «отпечатка пальца» вещества с эталоном. Так можно различить, скажем, органические и генетически модифицированные злаки или дорогие вина и более дешевые «аналоги». Проверить можно не только продукты питания - с тем же успехом удается определить подлинность лекарств и драгоценных камней, а также анализировать качество воды и обнаруживать бактерии.

О перспективах коммерциализации разработки источник не говорит.