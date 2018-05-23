Дебют смартфона HTC U12+: две двойные камеры и технология Edge Sense 2

Компания HTC представила флагманский смартфон U12+, предлагающий ряд инновационных и уникальных функций.

Новинка получила 6-дюймовый дисплей Quad HD+ (2880 × 1440 точек, 18:9) с пиксельной плотностью 537 PPI (точек на дюйм). Экран был специально разработан для поддержки стандарта цветового пространства DCI-P3. Он предлагает более широкую цветовую гамму и высокую точность цветопередачи. Кроме того, заявлена поддержка HDR10.





Одной из особенностей аппарата является фирменная технология управления за счёт сжатия Edge Sense 2. Теперь эта система способна распознавать, в какой руке пользователь держит устройство. Достаточно сжать боковые грани, чтобы сделать снимок, вызвать панель Edge или активировать голосового ассистента. Реализована функция двойного касания с обеих сторон.

Смартфон получил в общей сложности четыре камеры. Основной тыльный блок объединяет 12-мегапиксельный модуль UltraPixel 4 с максимальной диафрагмой f/1,75 и 16-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,6. Реализованы система UltraSpeed Autofocus 2 (фазовый + лазерный автофокус), оптическая стабилизация изображения (OIS) и 2-кратный оптический зум. Эффект боке позволяет добиться естественного, художественного и глубокого мягкого размытия заднего фона. Поддерживается запись 4K-видео при 60 кадрах в секунду.

Фронтальный блок камер содержит два 8-мегапиксельных сенсора. Поддерживаются функции разблокировки по лицу, селфи-панорамы, боке и пр. Качество снимков помогает улучшить экранная вспышка.

В новинке задействован восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,8 ГГц. В арсенале устройства - 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 64/128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5, модуль NFC, порт USB 3.0 Gen 1 Type-C, приёмник GPS/ГЛОНАСС.

Аппарат, как отмечает разработчик, предлагает невероятный уровень качества воспроизведения звука, будь то наушники HTC Usonic или динамики HTC BoomSound Hi-Fi edition. Смартфон защищён от влаги и пыли по стандарту IP68.

Набор датчиков включает: дактилоскопический сканер, акселерометр, гироскоп, магнитометр, сенсоры приближения и освещённости, а также блок отслеживания физической активности пользователя. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч. Габариты составляют 156,6 × 73,9 × 8,7-9,7 мм, вес - 188 граммов.

Новинка предлагает полноценную поддержку 4G/LTE для двух установленных SIM-карт одновременно. Применена операционная система Android 8.0 Oreo с HTC Sense.

Смартфон доступен в цветовых вариантах Ceramic Black (чёрный) и Flame Red (красный), а также в уникальном исполнении Translucent Blue (прозрачный синий). Цена - от 800 долларов США.