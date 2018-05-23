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Google и LG представили дисплей сверхвысокого разрешения для VR-шлемов
12:57 23.05.2018 |
Компании Google и LG Display, как и ожидалось, представили на мероприятии SID (Society for Information Display) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) передовой экран для носимых устройств - прежде всего шлемов виртуальной реальности (VR).
Новинка выполнена по технологии органических светодиодов (OLED). Размер составляет 4,3 дюйма по диагонали, а частота обновления достигает 120 Гц.
Дисплей обладает сверхвысоким разрешением - 4800 × 3840 точек. Таким образом, пиксельная плотность достигает 1443 PPI (точек на дюйм).
При использовании двух экранов (для левого и правого глаза) суммарное разрешение будет достигать 7680 × 4800 пикселей. Это обеспечит высочайшее качество изображения в VR-шлемах и других носимых гаджетах.
Новинка позволяет формировать поле зрения по горизонтали/вертикали до 120/96 градусов. Контрастность превышает 15 000:1.
Отмечается также, что панель разрабатывалась с учётом возможности применения в самодостаточных шлемах виртуальной реальности. В частности, работу двух таких дисплеев сможет обеспечивать мобильный процессор топового уровня. Правда, в этом случае частота обновления будет ниже упомянутых 120 Гц - возможно, 75 Гц.
О сроках появления первых устройств, оснащённых новыми экранами, ничего не сообщается.
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