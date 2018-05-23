Финансовые новости
- |
- 23.05.18
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
SpaceX успешно запустила Falcon 9 с семью спутниками
10:57 23.05.2018 |
22 мая компания SpaceX за один старт ракеты-носителя успешно выполнила два коммерческих заказа - Falcon 9 доставил на орбиту 5 коммуникационных спутников Iridium NEXT и 2 аппарата NASA GRACE-FO для наблюдения за изменениями водного цикла и массы Земли.
Об этом сообщает NASA.
Запуск Falcon 9 состоялся 22 мая в 22:47 по киевскому времени.
"Отделение нижнего степени произошло нормально, на четвертой минуте полета. Полет проходит нормально", - отметили в SpaceX.
Спутники GRACE-FO были отделены от ракеты-носителя примерно через 11 минут после запуска, остальные - через час.
В компании также отметили, что первая ступень Falcon 9 уже использовалась при запуске военного спутника Zuma в январе 2018 года. На этот раз SpaceX не будет возобновлять эту степень после запуска.
Отмечается, что Iridium - единственная сеть спутниковой связи, которая охватывает всю Землю, а замена спутников является одним из крупнейших "технических обновлений" в истории космоса. Процесс замены аппаратов друг за другом в созвездии такого размера и масштаба никогда ранее не выполнялся.
Это уже шестая миссия Iridium в рамках кампании по замене крупнейшей в мире спутниковой сети. SpaceX должен осуществить для компании восемь запусков и вывести на орбиту 75 спутников.
Спутники GRACE-FO продолжат исследования, начатые в 2002 году. Аппараты будут вести наблюдение за изменениями ледников, уровнем воды под поверхностью Земли, а также в реках, озерах и морях на ее поверхности. В NASA рассчитывают, что аппараты будут работать на орбите не менее пяти лет.
Раньше американская компания Space X в пятницу провела успешный запуск модернизированной ракеты Falcon 9 в рамках миссии Bangabandhu Satellite-1.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановление экономики Украины в 2018г поддержит рост внутреннего потребления - "Конкорд Кэпитал"
ТОП-НОВОСТИ
|Планы на лето. Почему оккупантам будет крайне сложно удержать Горловку
|Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ, про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні?
|Бизнесу не удается резко взвинтить курс доллара на межбанке из-за вялых выплат по НДС
|Потребнастроения украинцев в апреле продолжили улучшаться - исследование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|SpaceX успешно запустила Falcon 9 с семью спутниками
|Google обвиняют в слежке за пользователями iPhone
|Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни
|Бокс для видеокарты Razer Core X позволяет использовать трёхслотовые ускорители
|Новый беспроводной пылесос Xiaomi стоимостью менее $50 эффективно борется с пылевыми клещами
|Razer назвала Blade самым компактным в мире игровым ноутбуком
Это интересно
|Ford внедряет систему автоматического торможения при движении задним ходом
|NVIDIA научила искусственный интеллект подглядывать за людьми
|В Китае арестовали криптовалютных мошенников, которые похитили $47 млн
|Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы
|«Фабрика погоды» Ford воспроизводит любые климатические условия
|Маск рассказал о Tesla с двумя моторами
|Поездка в вагончике Илона Маска под Лос-Анджелесом будет стоить $1