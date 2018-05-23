Google обвиняют в слежке за пользователями iPhone

На Google подали судебный иск на 4,3 миллиарда долларов. Компанию обвиняют в незаконной слежке за 4,4 миллиона британских пользователей iPhone.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что коллективный иск против Google подал бывший директором компании Which?, которая исследует потребрынок, Ричард Ллойд.

Согласно исковому заявлению, с августа 2011 по февраль 2012 года Google обходила настройки конфиденциальности браузера Safari от Apple для разделения пользователей на группы для таргетинга.

По заявлению юристов, Google собрал данные, которые включали в себя сведения о расовой принадлежности, физическом и психическом здоровье, политических и сексуальных предпочтениях, социальном и финансовом положении, предпочтениях во время покупок и местоположении.

Они подчеркнули, что личные данные собирались посредством "тайной слежки".

Отмечается, что истцы планируют выиграть 4,3 миллиарда долларов и обещают выплатить каждому пострадавшему минимум по тысяче долларов.