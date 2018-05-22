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Бокс для видеокарты Razer Core X позволяет использовать трёхслотовые ускорители
14:35 22.05.2018 |
Компания Razer представила бокс Core X, предназначенный для подключения внешнего графического ускорителя к персональному компьютеру, лишённому мощной дискретной видеокарты.
Новинка имеет габариты 168 × 374 × 230 мм. Внутри может расположиться полноразмерный видеоадаптер с интерфейсом PCI Express x16, занимающий до трёх слотов расширения. Гарантирована совместимость с новейшими ускорителями разработки AMD и NVIDIA.
Для подключения бокса к компьютеру служит интерфейс Thunderbolt 3 с коннектором USB Type-C: пропускная способность теоретически может достигать 40 Гбит/с.
Решение Core X оборудовано блоком питания мощностью 650 Вт. При этом энергопотребление установленной видеокарты не должно превышать 500 Вт. Бокс может использоваться для подачи питания на подключённый ноутбук.
Использовать новинку можно с системами на базе программных платформ Microsoft Windows и Apple macOS. Комплект поставки включает кабель Thunderbolt 3.
Бокс Razer Core X уже поступил в продажу: его ориентировочная цена составляет 300 долларов США.
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