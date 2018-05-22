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Новый беспроводной пылесос Xiaomi стоимостью менее $50 эффективно борется с пылевыми клещами
13:14 22.05.2018 |
Общественность ждет от Xiaomi анонса сразу двух флагманских смартфонов, однако это не мешает китайскому производителю регулярно представлять и другие устройства.
Xiaomi Shuawadi Wireless Handheld Vacuum Cleaner, как видно по названию, является беспроводным пылесосом, который будет производиться и обсуживаться силами Ningbo Shuawadi Electric Appliance.
Производитель утверждает, что Xiaomi Shuawadi Wireless Handheld Vacuum Cleaner эффективно засасывает не только пыль и мусор, но и эффективно борется с пылевыми клещами, которые является источниками различных видов аллергии, ринитов, дерматитов и прочих реакций человеческого организма.
Пылесос оснащен механизмом, который выбивает мягкую мебель, подушки и кровати с частотой 8000 ударов в минуту, после чего подхватывает клещей и пыль, засасывая их под давлением 6000 Па. Дополнительно производится обработка ультрафиолетовым излучением.
Аккумулятор пылесоса полностью заряжается за 2,5 часа и может работать около 25 минут.
В продажу новинка поступит 2 июля этого года по цене около 47 долларов.
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