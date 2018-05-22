Новый беспроводной пылесос Xiaomi стоимостью менее $50 эффективно борется с пылевыми клещами

Общественность ждет от Xiaomi анонса сразу двух флагманских смартфонов, однако это не мешает китайскому производителю регулярно представлять и другие устройства.

Xiaomi Shuawadi Wireless Handheld Vacuum Cleaner, как видно по названию, является беспроводным пылесосом, который будет производиться и обсуживаться силами Ningbo Shuawadi Electric Appliance.

https://www.xiaomitoday.it/wp-content/uploads/2018/05/shop_6f3a643003438645dca7f4da65e08825.mp4

Производитель утверждает, что Xiaomi Shuawadi Wireless Handheld Vacuum Cleaner эффективно засасывает не только пыль и мусор, но и эффективно борется с пылевыми клещами, которые является источниками различных видов аллергии, ринитов, дерматитов и прочих реакций человеческого организма.

Пылесос оснащен механизмом, который выбивает мягкую мебель, подушки и кровати с частотой 8000 ударов в минуту, после чего подхватывает клещей и пыль, засасывая их под давлением 6000 Па. Дополнительно производится обработка ультрафиолетовым излучением.

Аккумулятор пылесоса полностью заряжается за 2,5 часа и может работать около 25 минут.

В продажу новинка поступит 2 июля этого года по цене около 47 долларов.