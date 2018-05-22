Razer назвала Blade самым компактным в мире игровым ноутбуком

Компания Razer представила сегодня ноутбук Razer Blade с экраном диагональю 15,6 дюйма. Новинка в иерархии компании займет промежуточное положение между моделями Blade 14 и Blade Pro, а вообще производитель назвал ее самым компактным в мире игровым ноутбуком. И в этом есть доля правды. Если рассматривать мобильные ПК, ориентированные в первую очередь на геймеров, то Razer Blade предлагает максимум возможно при минимальных габаритах корпуса (355 x 235 x 16,8-17,3 мм) и массе (2,07 - 2,15 кг).





Для Razer Blade доступен только один процессор, но зато какой! Это шестиядерный Intel Core i7-8750H (2,2-4,1 ГГц). Видеокарт на выбор две: Nvidia GTX 1060 Max-Q с 6 ГБ собственной памяти и GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ памяти. Объем оперативной памяти DDR4-2667 МГц - 16-32 ГБ, объем SSD PCIe NVMe - 512 ГБ - 2 ТБ.

Базовый экран ноутбука - IPS разрешением Full HD и с кадровой частотой 60 Гц. За доплату предложена аналогичная матрица, но с кадровой частотой 144 Гц, либо панель IPS разрешением 3840 x 2160 пикселей с кадровой частотой 60 Гц. ЖК-панели разрешением Full HD обеспечивают охват 100% цветового пространства sRGB, а матрица 4К охватывает 100% Adobe RGB.





Интерфейсные разъемы новинки представлены одним портом USB-C (Thunderbolt 3), тремя USB 3.0, одним Mini DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.0b. Емкость аккумуляторной батареи составляет 80 Вт·ч, а вот мощность блока питания разнится: версия с 3D-картой GTX 1060 комплектуется БП мощностью 200 Вт, версия с GTX 1070 получила БП мощностью 230 Вт.

Стоимость ноутбука тоже зависит от видеокарты: вариант с GTX 1060 стоит в США от $1900, вариант с GTX 1070 - от $2400.