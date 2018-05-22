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NVIDIA научила искусственный интеллект подглядывать за людьми
16:37 21.05.2018 |
NVIDIA разработала методику обучения искусственного интеллекта, в рамках которого роботы наблюдают за действиями людей, чтобы затем «запомнить» весь процесс. Роботы, прошедшие подобный «курс», смогут эффективнее и безопаснее трудиться на производстве, адаптируясь к изменяющемуся окружению, пояснили в NVIDIA.
Кроме того, такие роботы смогут «ужиться» в домашней обстановке. «На производстве роботы повторяют одни и те же движения, но не адаптируются к окружению, если оно меняется, и не заучивают способы выполнения новых задач», - рассказал ученый NVIDIA.
Поэтому, по его словам, требуется вызов специалиста, который за внушительную сумму перепрограммирует систему.
Целью NVIDIA является создания алгоритмов, которые позволят настроить машину под новые задачи человеком, не обладающим специализированными навыками. Система использует нейронные сети для «восприятия», планирования и контроля действий.
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