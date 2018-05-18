С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome

С сентября текущего года компания Google перестанет отображать индикаторы HTTPS-соединения (зеленый текст с надписью «Защищено» или «Secure») в пользовательском интерфейсе браузера Chrome. С выходом версии Chrome 70 в октябре, браузер станет отмечать использующие незащищенный протокол HTTP cайты, как «Небезопасные».

По словам представителей Google, отображаемая индикатором информация не нужна, поскольку «для пользователей интернет должен быть безопасным по умолчанию».

Кроме того, ряд изменений коснется политики конфиденциальности Google, которые вступят в силу 25 мая текущего года. Согласно новым правилам, Google получит право собирать определенные сведения об устройстве пользователя.

«Мы собираем сведения об устройствах (такие как модель, версия операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, а также данные о мобильной сети и номер телефона)», - следует из соглашения.

Помимо этого, согласно новым правилам, за компанией закрепляется право сохранять весь созданный с помощью ее продуктов контент.

«Мы также собираем контент, который Вы создаете, загружаете или получаете от других пользователей при использовании наших продуктов. К нему относятся письма, фотографии и видео, которые Вы сохраняете, документы и таблицы, автором которых Вы являетесь, Ваши комментарии к роликам на YouTube и т. д.», - указано в соглашении. Как уверяют представители Google, данные меры призваны повысить удобство пользователей.