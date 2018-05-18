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Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса
11:07 18.05.2018 |
Компания Vivo анонсировала смартфон X21i, который поступит в продажу в текущем месяце в трёх вариантах цветового исполнения: красном, белом и чёрном.
В основе новинки - процессор MediaTek Helio P60. Чип содержит четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53; максимальная тактовая частота равна 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.
Аппарат оснащён дисплеем Super AMOLED размером 6,28 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2280 × 1080 точек, соотношение сторон - 19:9. В верхней части экрана имеется вырез, в котором располагается 24-мегапиксельная селфи-камера. Дисплей занимает 90,3 % площади фронтальной части корпуса.
В тыльной части установлена двойная камера на основе 12-мегапиксельных сенсоров. Кроме того, сзади размещён дактилоскопический сканер для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3425 мА·ч. Габариты составляют 154,73 × 74,98 × 6,99 мм, вес - 159 граммов. Применена программная платформа FunTouch OS 4.0 на основе Android 8.1 Oreo.
Смартфон будет доступен в версии с 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 64 Гбайт, а также в модификации с 4 Гбайт ОЗУ и накопителем ёмкостью 128 Гбайт. Цена одинакова - примерно 425 долларов США.
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