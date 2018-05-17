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Китайский частный стартап успешно запустил в космос ракету
16:34 17.05.2018 |
Компания OneSpace успешно запустила в космос первую китайскую частную ракету. OS-X взлетела с площадки в северо-западной части страны. Целью миссии является сбор данных для государственной авиационной компании AVIC, сообщает CNN. OneSpace нередко сравнивают со SpaceX Илона Маска, по крайней мере, в Китае.
«SpaceX стала первой в США, мы стали первыми в Китае», - прокомментировал запуск OS-X глава OneSpace. По его словам, ракета была полностью разработана и построена в Китае, что делает ее первой в своем роде. Впрочем, местные эксперты относятся к подобным заявлениям скептически.
В частности, удивление вызывают сроки разработки ракеты - компания OneSpace была основана в 2015 году. Три года на создание сложной системы - слишком короткий срок. Кроме того, на проект было направлено около $78 млн, что вряд ли является достаточной суммой.
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