Полиция изъяла серверы пуленепробиваемого хостинга MaxiDed

Полиция Нидерландов изъяла десять серверов, принадлежащих так называемому пуленепробиваемому хостинг-провайдеру, предоставляющему свои услуги распространителям детской порнографии и вредоносного ПО, операторам DDoS-ботнетов, кибершпионам и спамерам.

Как сообщает Bleeping Computer, хостинг-провайдер MaxiDed работал с 2008 года, однако особенно активно стал рекламироваться на киберпреступных форумах два года назад. Согласно архивной версии сайта, MaxiDed предлагал своим клиентам выделенные серверы, сервисы колокации, VPS и VPN, а в его распоряжении находились 2,5 тыс. серверов у 30 хостинг-провайдеров в 82 странах мира.

Услугами MaxiDed пользовались как киберпреступные группировки, так и работающие на правительство кибершпионы. Его серверы использовались в качестве C&C-инфраструктуры операторами ботнетов Mirai и спамерами AdGholas. Тем не менее, полиция Нидерландов изъяла ряд серверов MaxiDed, использовавшихся файлообменным сервисом, через который распространялась детская порнография. Как показало расследование, хостинг-провайдер знал о наличии данного контента на своих серверах, но не предпринял никаких действий.

В Нидерландах были изъяты десять серверов, а в Таиланде был арестован владелец MaxiDed. Им оказался отдыхавший на таиландском курорте 29-летний гражданин Молдовы, которому принадлежал не только MaxiDed, но и сам файлообменный сервис для обмена детской порнографией. В свою очередь, в Болгарии был арестован 37-летний гражданин Молдовы, являющийся предполагаемым администратором MaxiDed.

Полученная с изъятых серверов информация была передана Европолу для проведения дальнейших расследований в различных странах мира.

Пуленепробиваемый хостинг (bulletproof hosting) - виртуальный хостинг или выделенный сервер, владельцы которого лояльно относятся к содержимому размещенных на нем сайтов и не реагируют на обращения правообладателей и других заинтересованных сторон. В связи с этим такие серверы пользуются большой популярностью у спамеров, операторов online-казино и распространителей порнографии.