Telegram и американский стартап будут судиться за криптовалюту GRAM

Мессенджер Telegram подал судебный иск в отношении американского стартапа Lantah LLC, который планирует выпустить собственную криптовалюту под названием Gram. Иск зарегистрирован 11 мая в окружном суде Сан-Франциско, пишет CCN.

Поскольку Telegram также планирует выпуск криптовалюты GRAM в рамках запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), представители мессенджера считают, что Lantah нарушил права на их торговую марку.

«Telegram обладает приоритетными правами на товарный знак «GRAM», поскольку уже провел широко освещаемое и очень успешное предложение соглашений о покупке, используя этот термин. Компания Lantah действует недобросовестно и стремится извлечь выгоду из путаницы, возникающей из-за практически идентичных названий их токенов», - говорится в тексте искового заявления.

В свою очередь, глава Lantah Дениэл Джеффри заявил, что его компания публично использовала название Gram до того, как узнала о намерении Telegram вывести на рынок свой продукт с тем же названием.

«Это подтверждается наличием прав на товарный знак», - уточнил он.

Напомним, в настоящее время создатели блокчейн-платформы TON проводят закрытое тестирование сервиса Telegram Passport, который позволит идентифицировать личности пользователей Telegram с помощью их персональных данных.

При этом в начале месяца Telegram отказался от проведения публичного ICO. В общей сложности в ходе двух раундов, последний из которых был закрыт в конце марта, Telegram собрал $1,7 млрд.