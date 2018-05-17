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Telegram и американский стартап будут судиться за криптовалюту GRAM
23:10 16.05.2018 |
Мессенджер Telegram подал судебный иск в отношении американского стартапа Lantah LLC, который планирует выпустить собственную криптовалюту под названием Gram. Иск зарегистрирован 11 мая в окружном суде Сан-Франциско, пишет CCN.
Поскольку Telegram также планирует выпуск криптовалюты GRAM в рамках запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), представители мессенджера считают, что Lantah нарушил права на их торговую марку.
«Telegram обладает приоритетными правами на товарный знак «GRAM», поскольку уже провел широко освещаемое и очень успешное предложение соглашений о покупке, используя этот термин. Компания Lantah действует недобросовестно и стремится извлечь выгоду из путаницы, возникающей из-за практически идентичных названий их токенов», - говорится в тексте искового заявления.
В свою очередь, глава Lantah Дениэл Джеффри заявил, что его компания публично использовала название Gram до того, как узнала о намерении Telegram вывести на рынок свой продукт с тем же названием.
«Это подтверждается наличием прав на товарный знак», - уточнил он.
Напомним, в настоящее время создатели блокчейн-платформы TON проводят закрытое тестирование сервиса Telegram Passport, который позволит идентифицировать личности пользователей Telegram с помощью их персональных данных.
При этом в начале месяца Telegram отказался от проведения публичного ICO. В общей сложности в ходе двух раундов, последний из которых был закрыт в конце марта, Telegram собрал $1,7 млрд.
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