Топовая версия OnePlus 6 с Snapdragon 845 обойдется в $630

Несколько часов назад в Лондоне завершилось мероприятие, посвящённое анонсу одной из самых ожидаемых новинок текущего года - смартфона OnePlus 6. «Лицом» очередной флагманской модели на этот раз был выбран дисплей Optic AMOLED с диагональю 6,28 дюйма и соотношением сторон 19:9. Разрешающая способность экрана, защищённого от механических повреждений стеклом Gorilla Glass 5, составляет 2280 × 1080 пикселей.





Вырез на дисплее в стиле iPhone X присутствует. Ожидать иного решения от OnePlus, учитывая недавнее заявление соучредителя компании Карла Пея (Carl Pei) о безоговорочных преимуществах «их выреза» над остальными, не говоря уже про традиционные дисплеи, было бы по меньшей мере странно.

С «начинкой» OnePlus 6, обеспечивающей смартфону должный уровень быстродействия, всё достаточно просто. Роль процессора досталась чипу Snapdragon 845, а среди доступных версий значатся модификации с 6 Гбайт, а также 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. «Speed you need» - именно такой слоган, по мнению OnePlus, призван донести до покупателя ключевое преимущество новинки над конкурентами. Ёмкость устанавливаемого в OnePlus 6 флеш-накопителя UFS 2.1 варьируется от 64 до 256 Гбайт в зависимости от выбранной комплектации.

На выполненной из стекла тыльной стороне OnePlus 6 разместилась сдвоенная камера, состоящая из 16-Мп и 20-Мп модулей на базе сенсоров Sony IMX 519 и Sony IMX 376K. Присутствует оптическая стабилизация изображения. Фронтальная камера представляет собой 16-Мп сенсор с диафрагмой f/2,0 и имеет лишь электронную стабилизацию картинки.





Увы, но в целом OnePlus 6 - это просто сбалансированный гаджет по интересной цене без претензии на лидерство в указанном сегменте. Ничем особым рассматриваемый смартфон похвастаться не может, если не брать в расчёт продвинутую аппаратную часть в виде связки из Snapdragon 845 и 8 Гбайт ОЗУ. Разочаровывает, прежде всего, аккумулятор ёмкостью всего 3300 мА·ч, пусть и с возможностью быстрой зарядки по технологии Dash Charge при 5В и 4А. Не спасает ситуацию и заявленная производителем поддержка беспроводной зарядки.

К ещё одному недостатку OnePlus 6 можно отнести указанную в спецификации отметку «Daily Water Resistance». Это означает, что устройство не прошло сертификацию по стандарту IPxx, а потому контакт гаджета с водой может обернуться его выходом из строя.

Базовая версия OnePlus 6 с 6 Гбайт ОЗУ и 64-Гбайт накопителем оценена в $529. За смартфон в исполнении 8/128 Гбайт и 8/256 Гбайт OnePlus просит $579 и $629. В продажу устройство в цвете Midnight Black (матовый чёрный) и Mirror Black (глянцевый чёрный) поступит с 21 мая 2018 года. Версия Silk White (белый) появится на рынке 5 июня.











