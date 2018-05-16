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Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
18:12 16.05.2018 |
В Китае дебютировал очередной флагманский смартфон - Smartisan R1. Новинка не получила модного нынче «монобровного» дизайна, зато она стала первой в мире, предложившей сразу 1 ТБ встроенной памяти!
Тем, кого устраивает и 32-64 ГБ памяти в смартфоне, придется долго думать, чем же заполнить весь объем, предложенный R1. Правда, так много энергонезависимой памяти UFS 2.1 только в топовой версии, цена которой в Китае - почти $1400! Объем ОЗУ в этой модификации составляет 8 ГБ. Получается, что по объемам памяти новинка превосходит многие ноутбуки.
Остальные исполнения Smartisan R1 куда привычнее: 6 ГБ ОЗУ сочетаются с 64 ($550) или 128 ГБ ($630) флэш-памяти. Есть еще версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, она оценена в $705.
Смартфон, как и подобает флагману, построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 845. Дисплей характеризуется диагональю 6,17 дюйма и разрешением 2242 х 1080 пикселей, а также заявленной контрастностью 1500:1 и охватом 96% цветового пространства DCI-P3. Защиту матрицы экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3.
Камерам смартфона также уделено немало внимания. Основная - сдвоенная, с датчиками Sony разрешением 12 (IMX363) и 20 (IMX350) Мп. В первом модуле используется объектив с диафрагмой F/1,8 и четырехосная оптическая стабилизация. Во втором модуле применен объектив с диафрагмой F/1,75.
Фронтальная камера характеризуется датчиком изображения разрешением 24 Мп, объективом с диафрагмой F/2,0 и применением алгоритмов искусственного интеллекта.
Платформой обусловлена поддержка NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и LTE с полным спектром полос. Также есть поддержка двух карт SIM и порт USB-C с возможностью вывода видеосигнала через Display Port 1.4. Но громкоговоритель только один, а стандартного разъема для наушников нет вовсе. Водозащита также отсутствует.
Smartisan R1 поддерживает технологию Quick Charge 4+. Это значит, что встроенная аккумуляторная батарея емкостью 3600 мА·ч будет заряжаться очень быстро. Поддерживается и беспроводная зарядка.
Габариты и масса смартфона - 153,3 х 74,5 х 7,9 мм и 170 граммов. Новинка уже представлена в каталоге онлайновой торговой площадки JD.com.
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