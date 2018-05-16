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Дебют смартфона Nokia X6: экран с вырезом, 6 Гбайт ОЗУ и двойная камера
14:17 16.05.2018 |
Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia X6 - аппарат среднего уровня, оснащённый дисплеем с вырезом в верхней части.
Экран имеет размер 5,8 дюйма по диагонали. Применена панель с разрешением 2280 × 1080 точек и соотношением сторон 19:9. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3. В вырезе располагается 16-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.
В смартфоне задействован процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.
Сзади установлена сдвоенная камера. Она включает 16-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,0 и 5-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2. Имеется двухтоновая светодиодная вспышка. В тыльной части корпуса также располагается дактилоскопический сканер.
Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Габариты составляют 147,2 × 70,98 × 7,99-8,59 мм, вес - 151 грамм. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3060 мА·ч. Применена операционная система Android 8.1 (Oreo).
Модель Nokia X6 будет доступна в следующих версиях:
4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт - $200;
4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт - $240;
6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт - $270.
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