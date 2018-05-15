Финансовые новости
- |
- 15.05.18
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Google нашла способ заставить производителей своевременно доставлять патчи
10:02 15.05.2018 |
С точки зрения безопасности Android-устройства представляют собой настоящий кошмар, в основном из-за отсутствия своевременных обновлений. Вина за это лежит на производителях смартфонов и планшетов, которые не только не торопятся своевременно исправлять уязвимости, но в некоторых случаях даже лгут своим клиентам, будто на их устройствах установлены все необходимые патчи.
У Google нет непосредственного контроля над фирменной прошивкой от производителей электроники, установленной на миллиардах устройств. С целью получить больше контроля над процессом обновления в прошлом году компания запустила проект Project Treble, предусматривающий внесение существенных изменений в архитектуру Android.
За год Google и производителям электроники удалось добиться некоторого прогресса в вопросе своевременной доставки обновлений безопасности. Тем не менее, проблема все равно не была решена окончательно, поскольку производители не доставляли все патчи на регулярной основе, оставляя части экосистемы Android уязвимой к хакерским атакам.
Ситуация должна измениться с выходом Android P. С релизом новой мобильной ОС Google сможет заставить производителей регулярно рассылать обновления. Рассказывая о грядущих изменениях в безопасности Android P на конференции Google I/O глава подразделения Android Дэвид Кляйдермахер (David Kleidermacher) сообщил, что компания изменила условия своего соглашения с производителями устройств. Новая версия соглашения включает положения касательно регулярных обновлений безопасности для всех устройств.
Кляйдермахер не озвучил новые положения, поэтому не понятно, касаются ли они всех существующих на рынке Android-устройств, только флагманских смартфонов или только устройств под управлением Android P.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Гордон озвучивает мечты Путина
|Торговля на межбанке 14 мая была достаточно спокойной
|В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге
|ФГВФЛ нашел повод для групповых исков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google нашла способ заставить производителей своевременно доставлять патчи
|Биткоин кошелек BTC.com добавлен в магазин приложений Huawei
|Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками
|Новые чипы Qualcomm для носимых устройств позволят отслеживать взгляд
|BMW выпустит беспроводную зарядку для электромобилей летом
|SpaceX запустил самую мощную модификацию ракеты Falcon 9
Это интересно
|LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ
|Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens
|Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant