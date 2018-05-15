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Новые чипы Qualcomm для носимых устройств позволят отслеживать взгляд
19:18 14.05.2018 |
Сетевые источники обнародовали дополнительную информацию о процессорах нового поколения Qualcomm, рассчитанных на использование в различных носимых устройствах.
На прошлой неделе появилась информация о том, что Qualcomm проектирует передовые чипы для смарт-часов, фитнес-трекеров и других мобильных гаджетов. Все разрабатываемые изделия обеспечат поддержку Wi-Fi и Bluetooth, а некоторые модификации - поддержку GPS и LTE. Процессоры будут характеризоваться пониженным энергопотреблением.
И вот теперь стало известно, что чипы войдут в семейство Snapdragon Wear 3100. Они получат четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A7. В составе графической подсистемы, вероятно, будет задействован контроллер Adreno 304.
Отмечается, что процессоры обеспечат поддержку функций отслеживания взгляда. В частности, специальная камера сможет контролировать положение зрачка и параметры отражения света от роговицы с частотой 120 кадров в секунду.
Таким образом, полагают наблюдатели, новые процессоры смогут стать основой не только наручных носимых устройств, но и шлемов дополненной реальности с системой отслеживания взгляда пользователя.
Первые устройства на новых процессорах дебютируют до конца 2018 года. На них будет применяться программная платформа Google Wear OS.
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