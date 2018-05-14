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Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту
10:29 14.05.2018 |
Компания Facebook планирует запустить собственную криптовалюту, которая будет использоваться для платежей внутри социальной сети. Об этом сообщил портал Cheddar со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Они (команда Facebook, - прим. ред.) настроены очень серьезно», - сообщил один из собеседников издания.
Предположительно, вопросом создания нового токена займется блокчейн-подразделение социальной сети, о формировании которого 8 мая сообщил глава Facebook Messenger Дэвид Маркус. Компания начала изучать технологию распределенного реестра около года назад, разработчики проводили исследования относительно того, как соцсеть может использовать системы, поддерживающие криптовалюты Bitcoin и Ethereum.
«Как и многие другие компании, Facebook изучает возможности использования технологии блокчейн. Наша новая небольшая команда исследует различные области применения технологии. Пока нам больше нечем поделиться», - сообщил пресс-секретарь Facebook.
Один из источников Cheddar сообщил, что для реализации планов по запуску собственного токена, компании Facebook, вероятно, придется приобрести один из действующих криптовалютных стартапов. При этом, публичного ICO не будет.
В феврале Дэвид Маркус сообщил, что в ближайшее время Facebook не планирует внедрять цифровые деньги ни в одно из своих приложений.
«Платежи с использованием криптовалют сейчас обходятся очень дорого. К тому же они очень медленные. Различные сообщества, существующие вокруг множества блокчейнов и активов, сначала должны решить все проблемы, и когда они их решат, мы, может быть, что-то сделаем», - отметил он.
В начале года социальная сеть ввела запрет на размещение на платформе рекламы криптовалют и проектов по первичному размещению монет. Подобные объявления также запрещены в Instagram и Twitter.
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